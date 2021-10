Nato, via 8 membri missione Russia: agenti intelligence non dichiarati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nato ha espulso otto membri della missione della Russia nell'Alleanza, descrivendoli come 'agenti d'intelligence russi non dichiarati'. Lo ha affermato una fonte ufficiale della Nato. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laha espulso ottodelladellanell'Alleanza, descrivendoli come 'd'russi non'. Lo ha affermato una fonte ufficiale della. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Nato via Nato, via 8 membri missione Russia: agenti intelligence non dichiarati La Nato ha espulso otto membri della missione della Russia nell'Alleanza, descrivendoli come 'agenti d'intelligence russi non dichiarati'. Lo ha affermato una fonte ufficiale della Nato. L'organizzazione ha anche ridotto la numerosità della missione russa ammessa alla sua sede, da 20 a 10 accreditamenti, decisione che entrerà in vigore alla fine di ottobre.

