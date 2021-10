Moderna, stop in Svezia. E l’Ema valuta “rischi cardiaci” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuova comunicazione dell’Ema sui vaccini. Niente di definitivo, perché l’Agenzia del farmaco ritiene “necessaria un’ulteriore valutazione” dei dati. Però si tratta di una notizia importante dai risvolti ancora tutti da scoprire. Stando alle “analisi preliminari” di nuove evidenze sugli eventi avversi, pare che il vaccino Moderna possa portare ad un maggior rischio di miocarditi negli uomini giovani “rispetto a una seconda dose” del siero di Pfizer. Svezia e Danimarca: stop a Moderna A rivelarlo è la stessa Ema, parlando con l‘Adnkronos Salute. Oggi infatti sia la Svezia che la Danimarca hanno comunicato la decisione di sospendere in via precauzionale la somministrazione di Spikevax (il nome del prodotto di Moderna). Stoccolma l’ha ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuova comunicazione delsui vaccini. Niente di definitivo, perché l’Agenzia del farmaco ritiene “necessaria un’ulteriorezione” dei dati. Però si tratta di una notizia importante dai risvolti ancora tutti da scoprire. Stando alle “analisi preliminari” di nuove evidenze sugli eventi avversi, pare che il vaccinopossa portare ad un maggioro di miocarditi negli uomini giovani “rispetto a una seconda dose” del siero di Pfizer.e Danimarca:A rivelarlo è la stessa Ema, parlando con l‘Adnkronos Salute. Oggi infatti sia lache la Danimarca hanno comunicato la decisione di sospendere in via precauzionale la somministrazione di Spikevax (il nome del prodotto di). Stoccolma l’ha ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La dichiarazione dell'Ema dopo la decisione di Svezia e Danimarca su Moderna ?? - Adnkronos : In Svezia e Danimarca stop a vaccino Moderna nei giovani. #covid - zazoomblog : Moderna stop in Svezia. E l’Ema valuta “rischi cardiaci” - #Moderna #Svezia. #l’Ema #valuta - gekomino : RT @Adnkronos: In Svezia e Danimarca stop a vaccino Moderna nei giovani. #covid - manu_fiorellino : RT @Adnkronos: In Svezia e Danimarca stop a vaccino Moderna nei giovani. #covid -