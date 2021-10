Milano, paura in Galleria Vittorio Emanuele: cadono calcinacci, turisti illesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) LE VERIFICHE DEI VIGILI DEL FUOCO 06 ottobre 2021 22:31 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) LE VERIFICHE DEI VIGILI DEL FUOCO 06 ottobre 2021 22:31 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ...

Advertising

Corriere : Beppe Sala ha vinto le elezioni al primo turno: è di nuovo sindaco di Milano - MediasetTgcom24 : Milano, paura in Galleria Vittorio Emanuele: cadono calcinacci, turisti illesi #milano - Corriere : Sala festeggia il bis: «Evento storico. La destra fa paura fin quando non la guardi da ... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, paura in Galleria Vittorio Emanuele: cadono calcinacci, turisti illesi #milano - solonapoli11 : RT @MediasetTgcom24: Milano, paura in Galleria Vittorio Emanuele: cadono calcinacci, turisti illesi #milano -