Milan, rinnovo Romagnoli in stand-by: un club di Serie A sul difensore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Calciomercato Lazio, ancora lontana la firma del difensore sul prolungamento con il Milan. I biancocelesti ci sono Come riferito dal Corriere della Sera, le trattative per il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan sono al momento bloccate. Il difensore rossonero, infatti, vorrebbe guadagnare una cifra più alta rispetto ai 3,5 milioni di euro l'anno offerti dalla società. Igli Tare, ds della Lazio, osserva attentamente la situazione in attesa di programmaere le prossime mosse. Con un contratto in scadenza a giugno, l'ex Roma fa gola e non poco al club biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

