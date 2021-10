Luis Enrique | “Bella vittoria | colpito dalla personalità della squadra Gavi? Non sono sorpreso”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), allenatoreSpagna, è intervenuto in conferenza stampa per commentare lacontro l’Italia in Nations League. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “È una, abbiamo raggiunto la finale. Prima o poi doveva arrivare questa sconfitta per l’Italia, ogni striscia ha un inizio e una fine. Questo record per l’Italia è qualcosa di straordinario e noi siamo rimasti fedeli ai nostri principi di gioco, i giocatori hanno giocato benissimo. Domani leggerò i giornali? No, non li leggerò. Cercherò di analizzare in modo approfondito la nostra prestazione. Cipunti da migliorare, mamolto contento per l’interpretazione del match da parte dei miei ragazzi. Mi ritengo molto fortunato nell’allenare la Spagna. Cosa ...