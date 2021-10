Italia, Chiellini: “Bonucci? Non parliamo dell’arbitro, ora testa alla Svizzera” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le parole del difensore dell'Italia, Giorgio Chiellini, a margine del ko rimediato contro la Spagna di Luis Enrique Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le parole del difensore dell', Giorgio, a margine del ko rimediato contro la Spagna di Luis Enrique

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Chiellini #Locatelli #Italia #Spagna - SkySport : #Chiellini dopo #ItaliaSpagna: 'Passaggio di crescita importante in vista del Mondiale' #SkySport - Va7lupetto : Sono fiero di voi ragazzi, fiero del percorso in questa Nations League, fiero delle 37 partite senza sconfitta ?? Or… - ArenaRosario : Vedendo i giornali una cosa ho capito Quando l'Italia vince é merito dell ItalJuve Bonucci Chiellini ecc.. Quando… - andreastoolbox : Chiellini dopo Italia-Spagna: 'Passaggio di crescita importante in vista del Mondiale' | Sky Sport… -