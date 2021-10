Incidente sul lavoro, ferito boscaiolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella tarda mattinata di oggi le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco sono state chiamate dalla Sores a intervenire a supporto dell’Elisoccorso regionale per un boscaiolo rimasto ferito all’interno dell’escavatore che stava manovrando mentre lavorava su alcune piante. I Vigli del Fuoco sono arrivati sul posto percorrendo la strada carrozzabile che sale in territorio sloveno mentre i soccorritori del Soccorso Alpino attendevano a Stupizza eventuali richieste a supporto dell’elisoccorso. L’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso è stata calata sul posto con una verricellata di una quarantina di metri ed ha prestato le prima cure al giovane. Quest’ultimo, con con l’aiuto dei Vigili del Fuoco presenti è stato caricato a bordo del velivolo e condotto in ospedale. Le operazioni si sono concluse poco prima della 14. Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella tarda mattinata di oggi le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco sono state chiamate dalla Sores a intervenire a supporto dell’Elisoccorso regionale per unrimastoall’interno dell’escavatore che stava manovrando mentre lavorava su alcune piante. I Vigli del Fuoco sono arrivati sul posto percorrendo la strada carrozzabile che sale in territorio sloveno mentre i soccorritori del Soccorso Alpino attendevano a Stupizza eventuali richieste a supporto dell’elisoccorso. L’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso è stata calata sul posto con una verricellata di una quarantina di metri ed ha prestato le prima cure al giovane. Quest’ultimo, con con l’aiuto dei Vigili del Fuoco presenti è stato caricato a bordo del velivolo e condotto in ospedale. Le operazioni si sono concluse poco prima della 14.

