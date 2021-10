Il Ticino declassato a torrente

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il, detto fiume azzurro, è il quarto fiume di Milano. Ieri per i cambiamenti climatici il National Geographic lo haa “”. Mentre il Panaro si è ridotto come il lago d’Aral (chiamato “il bello”). Il Lambroda fiume a “roggia”. Cioè come una squadra che da Serie A passa in Lega Pro. Anzi peggio. Che vergogna.