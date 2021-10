Formula 1 - Red Bull celebra la Honda con una speciale livrea (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Red Bull Racing scenderà in pista questo fine settimana con una livrea speciale che celebrerà la collaborazione con la Honda. In quello che avrebbe dovuto essere il weekend del GP del Giappone sostituito poi con quello di Turchia, a causa della pandemia la squadra di Milton Keynes ha voluto rendere ugualmente omaggio al suo partner motorista che lascerà il circus alla fine dell'anno. Ispirazione anni '60. La RB16B che guideranno Max Verstappen e Sergio Perez questo fine settimana ha una livrea totalmente bianca, con inserti rossi, ispirata alla Honda RA272 che regalò la prima vittoria ai giapponesi nel GP del Messico del 1965. Sull'ala posteriore anche la scritta arigato, che vuol dire grazie. Questa stessa scritta campeggia anche sull'ala posteriore della AlphaTauri AT02 di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La RedRacing scenderà in pista questo fine settimana con unache celebrerà la collaborazione con la. In quello che avrebbe dovuto essere il weekend del GP del Giappone sostituito poi con quello di Turchia, a causa della pandemia la squadra di Milton Keynes ha voluto rendere ugualmente omaggio al suo partner motorista che lascerà il circus alla fine dell'anno. Ispirazione anni '60. La RB16B che guideranno Max Verstappen e Sergio Perez questo fine settimana ha unatotalmente bianca, con inserti rossi, ispirata allaRA272 che regalò la prima vittoria ai giapponesi nel GP del Messico del 1965. Sull'ala posteriore anche la scritta arigato, che vuol dire grazie. Questa stessa scritta campeggia anche sull'ala posteriore della AlphaTauri AT02 di ...

