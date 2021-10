Fisco, Governatori Lega: no ad aumento tasse sulla casa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "sulla deLega fiscale è necessario un approfondimento. Servono in primo luogo garanzie che né questo né i prossimi Governi utilizzino la riforma del catasto per innalzare surrettiziamente le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "defiscale è necessario un approfondimento. Servono in primo luogo garanzie che né questo né i prossimi Governi utilizzino la riforma del catasto per innalzare surrettiziamente le ...

Advertising

alessanFERRON : RT @Agenzia_Ansa: Fisco, I Governatori della Lega insistono: 'no all'aumento delle tasse sulla casa' #ANSA - silvanoavvento : RT @Agenzia_Ansa: Fisco, I Governatori della Lega insistono: 'no all'aumento delle tasse sulla casa' #ANSA - Agenzia_Ansa : Fisco, I Governatori della Lega insistono: 'no all'aumento delle tasse sulla casa' #ANSA - Lorenzo20850840 : La mancata partecipazione al Cdm, dopo la batosta elettorale, agita le acque in via Bellerio. Dove Giorgetti e i go… -