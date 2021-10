Discoteche aperte, sì del Cts: con green pass e 35% di capienza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I gestori dei locali da ballo aspettavano questa decisione da più di un anno e non sono soddisfatti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto il primo sì alla riapertura delle discoteche, ma con limiti precisi e troppo stringenti per chi lavora nel settore. Le discoteche possono riaprire per il ballo in zona bianca con una presenza, compresi i dipendenti, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto. I locali all’aperto erano frequentabili in estate, ma non era possibile ballare. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I gestori dei locali da ballo aspettavano questa decisione da più di un anno e non sono soddisfatti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto il primo sì alla riapertura delle discoteche, ma con limiti precisi e troppo stringenti per chi lavora nel settore. Le discoteche possono riaprire per il ballo in zona bianca con una presenza, compresi i dipendenti, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto. I locali all’aperto erano frequentabili in estate, ma non era possibile ballare.

