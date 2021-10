Delega fiscale, Salvini: “Non firmo, è una patrimoniale. Lega fuori dal governo? Noi siamo dentro, uscissero Letta e Conte” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Non firma un assegno in bianco, questa è una patrimoniale“. Matteo Salvini, in un punto stampa, spiega perché la Lega non si è presentata al Consiglio dei ministri sul fisco. Nello specifico, il leader del Carroccio ha Contestato una parte della legge DeLega sulla riforma fiscale, poiché si tratterebbe di “una patrimoniale sulla casa, che è già iper-tassata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Non firma un assegno in bianco, questa è una“. Matteo, in un punto stampa, spiega perché lanon si è presentata al Consiglio dei ministri sul fisco. Nello specifico, il leader del Carroccio hastato una parte della leggesulla riforma, poiché si tratterebbe di “unasulla casa, che è già iper-tassata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

