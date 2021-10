Comunali: Adesso Trieste, voto a Russo ma no apparentamento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adesso Trieste, la lista di sinistra giunta terza al primo turno delle elezioni a sindaco di Trieste, ha dato indicazione di voto per Francesco Russo. E' l'esito dell'Assemblea cittadina di Adesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021), la lista di sinistra giunta terza al primo turno delle elezioni a sindaco di, ha dato indicazione diper Francesco. E' l'esito dell'Assemblea cittadina di...

Advertising

Ansa_Fvg : Comunali: Adesso Trieste, voto a Russo ma no apparentamento. Deliberazione dell'Assemblea cittadina #ANSA - statodelsud : Comunali: Adesso Trieste, voto a Russo ma no apparentamento - Pino__Merola : Comunali: Adesso Trieste, voto a Russo ma no apparentamento - Swan94 : RT @Napalm51: Gnooooooooo non avete votato la Lega, gnooooooooo. Adesso continueranno a votare tutto quello che vuole Draghi come prima del… - GianandreaGorla : RT @Napalm51: Gnooooooooo non avete votato la Lega, gnooooooooo. Adesso continueranno a votare tutto quello che vuole Draghi come prima del… -