Capello | “Osimhen? Deve migliorare con i piedi | Insigne lo preferisco a sinistra”

Advertising

ilnapolionline : Capello: 'Jorginho da pallone d'oro, mi aspettavo un Napoli così pronto: Osimhen può migliorare. La Juve già fuori… - napolista : Capello: «Osimhen? Ha una forza fisica incredibile ma con i piedi deve migliorare molto» Al CorSport: «Arbitri? Da… - salv12342 : @AndreaTiberio7 Capello ha ragione, il Napoli ha avuto un inizio in discesa, (compresa una Juve decimata), però io… - infoitsport : Capello: “Il Napoli è partito bene ma non ha avuto partite difficilissime. Osimhen deve migliorare” -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Osimhen

... FabioSul Corriere dello Sport un'intervista a Fabio. Il tema è la partita della ... SuChe Cannavaro commenta così: ' Come si marca? Con me non avrebbe toccato palla (ride, ndr ). Come mi definirei da allenatore? Ho avuto grandissimi gestori comee Lippi o più ...L'ex tecnico di Milan e Real Madrid dice la sua su due giocatori del Napoli Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, ...Se è vero che la passione si spegne con il passare del tempo, Fabio Capello è una magnifica eccezione: a 75 anni guarda un’infinità di partite, studia, ragiona. E commenta, ovviamente, come opinionist ...