Boxe | venduti all’asta disegni di Muhammad Ali | cifre da capogiro!

A cinque anni dalla sua scomparsa, la leggenda di Muhammad Ali non sembra svanire nel cuore degli appassionati di Boxe e proprio in questi giorni sono state venduti all'asta alcuni cimeli del campionissimo, ottenendo cifre da capogiro per alcuni disegni e schizzi. La battuta più importante è sicuramente un disegno intitolato "sting like a bee", ovvero "pungi come un'ape", realizzato nel 1978 e stimato 52 mila dollari, ma venduto per l'esorbitante cifra di 366.585 euro. Lo schizzo raffigura Ali con le braccia alzate, trionfante al di sopra di del suo avversario che si lamenta con l'arbitro per l'estrema velocità del rivale. In pochi sanno che il padre di Ali, Cassius Clay senior, era proprio un pittore e ha inculcato nel figlio la propria passione, con una tela che è stata aggiudicata ...

Pugilato: disegni Muhammad Ali venduti in asta per 800 mila euro - Sport ANSA Nuova Europa Pugilato: disegni Muhammad Ali venduti in asta per 800 mila euro E' stata venduta all'asta a New York per una cifra pari a 819.273 euro, di molto superiore rispetto alla stima iniziale, la collezione di disegni e schizzi realizzati dalla leggenda del pugilato Muham ...

