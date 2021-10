Bimbo rapito a Padova mentre andava a scuola | caccia all' uomo

Advertising

Gazzettino : «Hanno rapito mio figlio di 5 anni», si cerca il padre del bimbo - infoitinterno : Padova, la denuncia di una madre: «Hanno rapito mio figlio». Caccia al padre e al bimbo - MaggioreSimona : RT @corriereveneto: Alexandra Moraru, 26 anni, è stata bloccata in strada dall’ex marito: «Me lo ha strappato dalle braccia». I carabinieri… - corriereveneto : Alexandra Moraru, 26 anni, è stata bloccata in strada dall’ex marito: «Me lo ha strappato dalle braccia». I carabin… - infoitinterno : Parla il papà del bimbo ucciso a Perugia: 'Lo ha rapito' -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo rapito

Sono ore d'ansia a Padova per undi cinque anni fa che sarebbe statodal padre . Secondo quanto denunciato dalla madre, l'uomo ha strappato ieri mattina il figlio dalle braccia della donna che lo stava accompagnando a ...La denuncia è stata raccolta dai carabinieri di Padova, la donna ha raccontato di essere stata fermata da quattro uomini, fra il quali anche il papà del, proprio mentre stava accompagnando il ...La madre denuncia: sono scesi in tre da un furgone, il mio ex compagno mi ha strappato mio figlio dalle braccia ...Un misterioso giovane non ancora identificato ha cercato di entrare nella scuola dell'infanzia del primo circolo, “Cesare Battisti” di Lecce, chiedendo di un bambino. E' ...