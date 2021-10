Belgio, il ct Martinez promette: “Contro la Francia non sarà un’amichevole” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League Contro la Francia: “Mi aspetto una bella partita, terrà incollati alla tv anche i tifosi neutrali. Tenteremo di abbattere il muro francese, sarà tutt’altro che un’amichevole“. L’allenatore ha poi parlato di Romelu Lukaku: “Dovremo metterlo nelle condizioni migliori per segnare. Nei due anni in cui è stato in Italia è maturato tanto“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ct delRobertoha parlato alla vigilia della sfida di Nations Leaguela: “Mi aspetto una bella partita, terrà incollati alla tv anche i tifosi neutrali. Tenteremo di abbattere il muro francese,tutt’altro che“. L’allenatore ha poi parlato di Romelu Lukaku: “Dovremo metterlo nelle condizioni migliori per segnare. Nei due anni in cui è stato in Italia è maturato tanto“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Belgio, il ct #Martinez promette: “Contro la Francia non sarà un’amichevole” #NationsLeague - sportli26181512 : Belgio, il ct Martinez: 'Ecco cosa penso di Lukaku. Theate per Hazard? Era al posto giusto al momento giusto': In c… - infoitsport : Belgio, Roberto Martinez elogia il lavoro di Mancini - CalcioPillole : #Belgio, #RobertoMartinez elogia il lavoro di #Mancini - GoalItalia : Roberto Martinez, CT del Belgio, in esclusiva a Goal racconta le sue impressioni sull'Italia di Mancini ?????? -