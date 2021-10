Aspettando il Premio Nobel per la letteratura 2021: chi sono i favoriti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Torna l’appuntamento con il Premio Nobel per la letteratura: la cerimonia si svolgerà giovedì 7 ottobre 2021, ore 13:00. Ma chi sarà il vincitore? Come sottolinea l’Ansa, i nomi sono tenuti sotto chiave causa regolamento, per cui non sapremo fino all’ultimo chi gareggia per aggiudicarsi questo importante riconoscimento letterario. Tuttavia, sul web, iniziano già a circolare i primi favoritismi e, tra i nomi più gettonati, spunta ancora una volta Margaret Atwood. In molti avranno famigliarità con questo nome soprattutto dopo il successo de Il racconto dell’ancella. Prima di diventare un’acclamata serie TV (intitolata The Handmaid’s Tale) con Elisabeth Moss, la storia appartiene al romanzo della Atwood, scritto nel 1985. Chi sono i favoriti per il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Torna l’appuntamento con ilper la: la cerimonia si svolgerà giovedì 7 ottobre, ore 13:00. Ma chi sarà il vincitore? Come sottolinea l’Ansa, i nomitenuti sotto chiave causa regolamento, per cui non sapremo fino all’ultimo chi gareggia per aggiudicarsi questo importante riconoscimento letterario. Tuttavia, sul web, iniziano già a circolare i primismi e, tra i nomi più gettonati, spunta ancora una volta Margaret Atwood. In molti avranno famigliarità con questo nome soprattutto dopo il successo de Il racconto dell’ancella. Prima di diventare un’acclamata serie TV (intitolata The Handmaid’s Tale) con Elisabeth Moss, la storia appartiene al romanzo della Atwood, scritto nel 1985. Chiper il ...

