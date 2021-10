Acciaio | A Marcegaglia | 2021 record | il nostro miglior bilancio

Advertising

Agenzia ANSA

"Siamo pronti a cogliere il clima positivo del mercato e le innumerevoli opportunità che offre sia per l'al carbonio che per gli speciali", spiega Antonioalla guida dell'omonimo gruppo metalsiderurgico insieme alla sorella Emma, dalla nona edizione di 'made in steel', la più grande ...E ad imprimerla, anche qui per la prima volta, è un B20 affidato alla presidenza di una donna: l'industriale dell', e past president di Confindustria, Emma, B20 Chair, che ha ..."Siamo pronti a cogliere il clima positivo del mercato e le innumerevoli opportunità che offre sia per l'acciaio al carbonio che per gli speciali", spiega Antonio Marcegaglia alla guida dell'omonimo g ...«È il miglior anno nella storia del nostro gruppo in termini di fatturato e volumi. E quando manca un solo un trimestre al termine del 2021, mi sento di dire anche di marginalità». Basta questa frase ...