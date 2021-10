«A Chiara», la ribellione contro il silenzio di una ragazzina (Di giovedì 7 ottobre 2021) A Chiara inizia e finisce con una festa dei diciotto anni, due situazioni che si specchiano l’una nell’altra in una siderale distanza. Nel mezzo c’è una vita che cambia, ci sono un’esperienza di consapevolezza e una scelta – quella della giovane protagonista – che galleggia in una malinconia celata, tra gli spazi dei nuovi affetti e il riflesso sfumato di una memoria «segreta». Ma chi è Chiara? Una ragazzina di quindici anni all’inizio della storia, e di diciotto alla fine, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ainizia e finisce con una festa dei diciotto anni, due situazioni che si specchiano l’una nell’altra in una siderale distanza. Nel mezzo c’è una vita che cambia, ci sono un’esperienza di consapevolezza e una scelta – quella della giovane protagonista – che galleggia in una malinconia celata, tra gli spazi dei nuovi affetti e il riflesso sfumato di una memoria «segreta». Ma chi è? Unadi quindici anni all’inizio della storia, e di diciotto alla fine, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

EmilioMasucci : Il segnale delle urne mi sembra chiarissimo : batosta del CDX ovunque dovuta al non voto del suo elettorato in chia… - masabbett : RT @EnzaAltieri: i bisogni morali e intellettuali della plebe non sono troppo grandi, la spingono di rado alla ribellione Benedetto Croce… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara ribellione 'A Chiara' di Jonas Carpignano ... messa in scena dalla spontanea intensità della giovane Swamy Rotolo (Chiara), seguita con premura e verità dalla macchina a mano di Carpignano, ha tutta la potenza di una ribellione adolescenziale e ...

A Chiara è lo sguardo inedito del regista Jonas Carpignano sulla Calabria e il suo futuro. - Kult - Ex ... e termina con un film sull'invisibilità della 'ndrangheta e la ribellione di una ragazzina che si rifiuta di appartenerci. A Chiara va oltre lo sguardo documentaristico sul fenomeno "'ndrangheta" ...

De Laurentiis pronto alla ribellione Spazio Napoli “A Chiara” di Jonas Carpignano Italo-americano, la madre originaria delle Barbados, pronipote di Luciano Emmer, studi di cinema tra Urbino e New York, il 37enne Jonas Carpignano ha raccontato la Calabria attraverso Gioia Tauro: “Gi ...

A Chiara è lo sguardo inedito del regista Jonas Carpignano sulla Calabria e il suo futuro. e termina con un film sull’invisibilità della ‘ndrangheta e la ribellione di una ragazzina che si rifiuta di appartenerci. A Chiara va oltre lo sguardo documentaristico sul fenomeno “’ndrangheta” che ...

... messa in scena dalla spontanea intensità della giovane Swamy Rotolo (), seguita con premura e verità dalla macchina a mano di Carpignano, ha tutta la potenza di unaadolescenziale e ...... e termina con un film sull'invisibilità della 'ndrangheta e ladi una ragazzina che si rifiuta di appartenerci. Ava oltre lo sguardo documentaristico sul fenomeno "'ndrangheta" ...Italo-americano, la madre originaria delle Barbados, pronipote di Luciano Emmer, studi di cinema tra Urbino e New York, il 37enne Jonas Carpignano ha raccontato la Calabria attraverso Gioia Tauro: “Gi ...e termina con un film sull’invisibilità della ‘ndrangheta e la ribellione di una ragazzina che si rifiuta di appartenerci. A Chiara va oltre lo sguardo documentaristico sul fenomeno “’ndrangheta” che ...