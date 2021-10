Ufficiale | Nikolic non è più l’allenatore della Lokomotiv Mosca

(Di martedì 5 ottobre 2021) Markonon è piùdel. Il serbo ha rescisso consensualmente il contratto con la società russa, al suo posto Dmitry Loskov, ex calciatore russo già presente nello staff delcome vice. Ecco il comunicato apparso sul sitodel club: “La squadra di calcioe lo specialista serbo Markohanno rescisso il contratto di comune accordo tra le parti. Insieme a, lo staff tecnicosquadra lascerà anche Radoje Smiljanic e Goran Basaric. L’FCringrazia Markoe i suoi assistenti per il lavoro svolto e augura loro successo nelle loro future carriere. Dmitry Loskov è stato nominato capo allenatore ...

Advertising

LazioNews_24 : La #LokomotivMosca esonera #Nikolic: il comunicato ufficiale - fabridal : #legavolley Presentazione ufficiale, ecco Nikolic e Qafarena in gialloblù! -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Nikolic

La Lazio Siamo Noi

... Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni della radiobiancoceleste. AGGIORNAMENTO ORE 20.25 -...20.00 - Di seguito l'undici iniziale scelto da Maurizio Sarri per fronteggiare i russi di. ...Allenatore:ALLE 20]Marko Nikolic non sarà più l'allenatore del Lokomotiv Mosca, il club russo ha ufficializzato la notizia tramite un ...La Lokomotiv Mosca, avversaria della Lazio in Europa League, ha deciso di esonerare il tecnico Marko Nikolic La Lokomotiv Mosca, squadra presente nel girone di Europa League della Lazio e battuta prop ...