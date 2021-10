Udinese, Pozzo: 'Il Var garantisce equità di giudizio' (Di martedì 5 ottobre 2021) "L'inaugurazione di ieri è un altro passo in avanti nello sviluppo della tecnologia del calcio. Ciò dimostra che oggi come quindici anni fa, c'è la volontà di garantire equità di giudizio, nel ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "L'inaugurazione di ieri è un altro passo in avanti nello sviluppo della tecnologia del calcio. Ciò dimostra che oggi come quindici anni fa, c'è la volontà di garantiredi, nel ...

