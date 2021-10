The International 10, ci sarà anche Ceb: la conferma di OG (Di martedì 5 ottobre 2021) The International 10 si svolgerà senza il pubblico, ma il celebre torneo esports di Dota 2 potrà comunque contare sulla partecipazione di un personaggio molto rilevante nella scena del titolo. Stiamo parlando di Ceb, off-laner e trascinatore di OG, che sarà presente a TI10. La conferma è arrivata dalla stessa organizzazione europea, che ha pubblicato anche un mini-documentario di 10 minuti dove viene raccontata la strada percorsa da Ceb e i rapporti con la sua famiglia. Alla fine del video è stato mostrato anche un “pezzettino” del prossimo episodio, che vedrà protagonista il carry della squadra, SumaiL. Once again proving himself as a role model of dedication to his craft, Ceb IS gonna be playing TI10. Discover an ode to passion from @Ceb and his sister @vernis rouge, brought to you by the amazing ... Leggi su esports247 (Di martedì 5 ottobre 2021) The10 si svolgerà senza il pubblico, ma il celebre torneo esports di Dota 2 potrà comunque contare sulla partecipazione di un personaggio molto rilevante nella scena del titolo. Stiamo parlando di Ceb, off-laner e trascinatore di OG, chepresente a TI10. Laè arrivata dalla stessa organizzazione europea, che ha pubblicatoun mini-documentario di 10 minuti dove viene raccontata la strada percorsa da Ceb e i rapporti con la sua famiglia. Alla fine del video è stato mostratoun “pezzettino” del prossimo episodio, che vedrà protagonista il carry della squadra, SumaiL. Once again proving himself as a role model of dedication to his craft, Ceb IS gonna be playing TI10. Discover an ode to passion from @Ceb and his sister @vernis rouge, brought to you by the amazing ...

