Stiamo perdendo la nostra Luna | ogni anno più lontana

Leggi su computermagazine

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lasi sta lentamente, ma inesorabilmente, alndo dalla Terra. Il satellite terrestre, che regola le maree e di conseguenza il clima terrestre, la durata dei mesi, insomma che influenza in maniera insostituibile la vita terrestre, ci sta lasciando soli. Lasi aldalla Terra (AdobeStock)Non accadrà domani, né nei prossimi decenni, ma già da anni lacompie dei passi di almento dal nostro Pianeta: 4 cm, per l’esattezza. E si prevede che tra 600 milioni di anni (o forse anche un miliardo) non farà più parte dellaorbita. Ovviamente a quel tempo, probabilmente, la razza umana sarà estinta, o forse no. Certo è che il “panorama” non sarà più quello che oggi siamo abituati a ...