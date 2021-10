Steve Jobs | è partito tutto con i PC

Leggi su pantareinews

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono passati dieci anni dal 5 ottobre 2011, data in cui è scomparsoè morto per arresto respiratorio a causa di un cancro neuroendocrino al pancreas all’età di 56 anni. Nella sua attività lavorativa iniziata nel 1976, e nel corso dei 35 anni successivi, ha dato vita a diverse società, non tutte hanno avuto il successo che può vantare oggi Apple, ma tutte hanno lasciato un segno. Così come ha lasciato un segno l’uomo a cui si deve il lancio di iPhone, un computer tascabile. Ed è proprio dai computer che il giovanein quella che sarebbe diventata la rivoluzione nel design dei personal computer e nel metodo di vendita. iPhone 13 a rate (Mini, Pro, Pro Max), tutte le opzioni disponibilie i Mac È infatti con lo spot per il ...