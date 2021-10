Spaccio di droga a Sant’Antimo, blitz della Polizia: arresti e sequestri (Di martedì 5 ottobre 2021) Polizia in azione a Sant’Antimo, presi fratelli spacciatori. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di un complesso popolare in via Solimena a Sant’Antimo, sono stati avvicinati da un ragazzo che, in presenza di altre persone, si era accostato alla loro autovettura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 ottobre 2021)in azione a, presi fratelli spacciatori. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti nei pressi di un complesso popolare in via Solimena a, sono stati avvicinati da un ragazzo che, in presenza di altre persone, si era accostato alla loro autovettura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

