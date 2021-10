Riforma Fisco, governo approva delega. La Lega non partecipa al Cdm (Di martedì 5 ottobre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri alla deLega per la Riforma del Fisco . Il via libera è arrivato nonostante l'assenza della Lega che non ha preso parte al Cdm. La decisione di opporsi alla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri allaper ladel. Il via libera è arrivato nonostante l'assenza dellache non ha preso parte al Cdm. La decisione di opporsi alla ...

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - TgLa7 : ??#Fisco: governo approva la delega per la riforma nonostante l'assenza dei ministri della Lega contrari alla riform… - Max09295648 : RT @borghi_claudio: Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il gover… - tralepagine : RT @aciapparoni: FISCO. BOZZA: NUOVI CRITERI catasto DAL 2026 NON PER DETERMINARE TASSE Quindi, che la facciamo a fare la riforma del catas… -