Pnrr | Alfonso SIMEST | digitale e sostenibilità per pmi competitive

(Di martedì 5 ottobre 2021) "Nel primo semestre del 2021 la crescita economica dell'Italia è stata trainata in modo straordinario dalla manifattura e dalle costruzioni. Ciò è avvenuto non per effetto di un semplice rimbalzo, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Alfonso

askanews

... innovazione, digitale, sostenibilità", ha detto l'amministratore delegato di SIMEST Mauro... approfittando delle politiche espansive e soprattutto delper compiere una vera e propria ......Paese deve letteralmente correre per dare seguito alle numerose missioni che fanno capo al, ... come indicato dallo stesso costituzionalista professorCelotto , per poi sfoltire il più ...Si chiama Komposta ed è una delle tante creazioni green di scena al Maker Faire di Roma, in programma dall'8 al 10 ottobre. Il processo si svolge ...(Teleborsa) - "Con la pandemia, digitalizzazione e sostenibilità si sono affermate quali variabili imprescindibili di sviluppo: grazie alle risorse del PNRR abbiamo potuto rivoluzionare l'operatività ...