Pedofilia | report sugli abusi nella Chiesa francese | 216mila vittime in 70 anni | Papa | notizie apprese con dolore

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dal 1950 ad oggi sono stateledi. Il dato emerge dal rapporto della Commissione indipendentesessuali voluto dai vescovi francesi. In ...

Dal 1950 ad oggi sono state 216mila le vittime dinella Chiesa francese . Il dato emerge dal rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali voluto dai vescovi francesi. In questi 70 anni i preti pedofili sono stati fra i 2.900 ...Ildella commissione indipendente voluta dai vescovi Sono circa 216mila le vittime di abusi sessuali da parte di preti cattolici in Francia dal 1950 ad oggi. I dati sconvolgenti sono stati resi ...Dal 1950 ad oggi sono state 216mila le vittime di pedofilia nella Chiesa francese. Il dato emerge dal rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali voluto dai vescovi francesi. In quest ...Dal rapporto della commissione d'inchiesta sugli abusi sessuali nella Chiesa di Francia, dal 1950 ad oggi sono più di 216mila le vittime di abusi sessuali commessi da preti cattolici, ma il numero pot ...