Pasticcio di patate allo sfincione | la ricetta di Fabio Potenzano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 ottobre 2021) Chegolosa ildidi, ladi oggi 5 ottobre 2021da E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto perfetto che lo chef siciliano abbina ai peperoni insabbiati. Ildicon un ripieno di golosa salsa, un gusto tipico siciliano che è da provare. Non dimentichiamo le fette di caciocavche si abbinano in modo perfetto al gusto della salsa con le cipolle e pomodoro. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con, ladeldi...