Pagano: “Per ottenere una netta vittoria ai ballottaggi il centrodestra deve pensare in termini di coalizione” (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – “Per ottenere una netta vittoria ai ballottaggi il centrodestra deve pensare, ora più che mai, in termini di coalizione, mettendosi subito al lavoro. In Abruzzo come nel resto del Paese, infatti, il segnale politico che arriva da questo primo turno di elezioni amministrative è piuttosto chiaro: senza l’area moderata e liberale di Forza Italia, il centrodestra trova difficoltà a raggiungere una decisa affermazione nelle urne. In questi giorni bisognerà quindi saper recuperare quel voto di opinione più moderato che il nostro partito ha saputo rappresentare per anni, fungendo da realtà federatrice dell’intero centrodestra”. Lo afferma il senatore Nazario Pagano (Forza Italia), ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – “Perunaaiil, ora più che mai, indi, mettendosi subito al lavoro. In Abruzzo come nel resto del Paese, infatti, il segnale politico che arriva da questo primo turno di elezioni amministrative è piuttosto chiaro: senza l’area moderata e liberale di Forza Italia, iltrova difficoltà a raggiungere una decisa affermazione nelle urne. In questi giorni bisognerà quindi saper recuperare quel voto di opinione più moderato che il nostro partito ha saputo rappresentare per anni, fungendo da realtà federatrice dell’intero”. Lo afferma il senatore Nazario(Forza Italia), ...

Advertising

Spiga47253511 : @istsupsan Quanto vi pagano per scrivere menzonie?! - marattin : @lando_barberio No, non c’è. Se per “riforma del catasto” intende un cambiamento del modo in cui si pagano le impos… - ariele0916 : bevi il bianchino e giochi a scopa d’assi al bar Luisa per far comprendere la tua vicinanza politica,non sai più ch… - gengio5 : Ora si esagera!Non è possibile che i ristoranti(categoria agevolata durante la pandemia)possano occupare parcheggi… - Gargiulovale81 : RT @PasqualeVespa: I precari della scuola pagano 2 volte la malafede e l'incapacità dei politici. Prima per i banchi a rotelle fuorilegge p… -