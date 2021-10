Olimpiadi Pechino 2022: la ‘bolla’ sarà più stringente rispetto a Tokyo (Di martedì 5 ottobre 2021) Si avvicinano le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, previste dal 4 al 10 febbraio. Per l’appuntamento cinese sono state annunciate delle restrizioni ancora superiori rispetto a quanto accaduto la scorsa estate in quel di Tokyo (Giappone). Huang Chun, capo del dipartimento della prevenzione dell’epidemia e dei controlli, ha rilasciato che è stata riportata da ‘Tuttosport’ : “Da quando una persona arriva in Cina potrà spostarsi esclusivamente per motivi legati alle rispettive attività come gareggiare o allenarsi. Nessun altro movimento sarà permesso”. Continua l’avvicinamento alle Olimpiadi che, lo ricordiamo, non accoglieranno degli appassionati internazionali. L’evento a Cinque Cerchi avrà solamente spettatori cinesi che avranno l’opportunità di comprare i biglietti ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Si avvicinano leInvernali di, previste dal 4 al 10 febbraio. Per l’appuntamento cinese sono state annunciate delle restrizioni ancora superioria quanto accaduto la scorsa estate in quel di(Giappone). Huang Chun, capo del dipartimento della prevenzione dell’epidemia e dei controlli, ha rilasciato che è stata riportata da ‘Tuttosport’ : “Da quando una persona arriva in Cina potrà spostarsi esclusivamente per motivi legati alle rispettive attività come gareggiare o allenarsi. Nessun altro movimentopermesso”. Continua l’avvicinamento alleche, lo ricordiamo, non accoglieranno degli appassionati internazionali. L’evento a Cinque Cerchi avrà solamente spettatori cinesi che avranno l’opportunità di comprare i biglietti ...

