Love Is In The Air, Puntate 11-16 Ottobre 2021: Selin e Deniz Diventano Alleati! (Di martedì 5 ottobre 2021) Love Is In The Air, trama Puntate dall’11 al 16 Ottobre 2021: essendo innamorati rispettivamente di Serkan ed Eda, Selin e Deniz decidono di allearsi per tenere distante la coppia. Tra loro, però, qualcosa inizia a cambiare… Love Is In The Air continua ad emozionare il pubblico tutti i giorni tranne la domenica. Le vicende di Eda e Serkan continuano a complicarsi a causa della mancanza di memoria di Bolat, ma lentamente il piano di Eda riesce a far tornare qualcosa in mente all’architetto. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti Eda cerca in tutti i modi possibili di far tornare la memoria al suo Serkan. Ogni tentativo è inutile e alla ragazza sembra sempre di avere di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 5 ottobre 2021)Is In The Air, tramadall’11 al 16: essendo innamorati rispettivamente di Serkan ed Eda,decidono di allearsi per tenere distante la coppia. Tra loro, però, qualcosa inizia a cambiare…Is In The Air continua ad emozionare il pubblico tutti i giorni tranne la domenica. Le vicende di Eda e Serkan continuano a complicarsi a causa della mancanza di memoria di Bolat, ma lentamente il piano di Eda riesce a far tornare qualcosa in mente all’architetto. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Is In The Air: dove eravamo rimasti Eda cerca in tutti i modi possibili di far tornare la memoria al suo Serkan. Ogni tentativo è inutile e alla ragazza sembra sempre di avere di ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - MediasetPlay : Ecco l'anticipazione della puntata di #LoveIsInTheAir che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Medias… - MediasetPlay : Ecco l'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Med… - Gaiamakesitshin : RT @JajaYldizBolat: Ma con la lentezza della messa in onda di Love is in the Air e la frammentazione prevista,fra pochi giorni troveremo pr… - JajaYldizBolat : Ma con la lentezza della messa in onda di Love is in the Air e la frammentazione prevista,fra pochi giorni troverem… -