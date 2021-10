Istat | PIL 2° trimestre confermato a +2 | 7%

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il PIL italiano nel secondodel 2021, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto alprecedente e del 17,2% sul secondodel 2020. Una leggere revisione al ribasso della crescita tendenziale rispetto al 17,3% indicato a fine agosto. E’ quanto rileva l’, indicando che il secondodel 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più delprecedente ed anche rispetto al secondodel 2020. La variazione acquisita per il 2021 è pari a 4,7%. Rispetto alprecedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano un’espansione, con aumenti del 3,4% dei consumi finali nazionali e del 2,6% degli investimenti fissi lordi. ...

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno, l'incidenza del deficit delle amministrazioni pubbliche sul PIL si è sensibilmente ridotta in termini tendenziali per la consistente riduzione delle usci ...