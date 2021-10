Inter | futuro di Sanchez già deciso | non resterà in Italia

(Di martedì 5 ottobre 2021)potrebbe lasciare l’già a gennaio. Per l’attaccante cileno addio anche all’, pronta la destinazione estera Lo sfogo di Alexisnon è passato inosservato dopo il match trae Sassuolo, con l’attaccante cileno che non è stato utilizzato da Simone Inzaghi al Mapei Stadium. L’avventura del cileno sarebbe agli sgoccioli e, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio. La dirigenza di Viale della Liberazione non si opporrebbe ad una sua cessione, visti gli 11 milioni di euro lordi che l’ex Manchester United percepisce a Milano. Per lui però niente permanenza in Serie A: più probabile la destinazione estera per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

