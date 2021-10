Il temporale mette in ginocchio la Roma-Napoli e Roma-Nettuno: niente treni fino all’8 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – La circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma – Napoli (via Formia), e sulla Roma – Nettuno è sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare l’efficienza della linea e riattivare la circolazione. Al momento, la riattivazione è prevista per venerdì 8 ottobre. Seguiranno aggiornamenti. Di conseguenza non è prevista la circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– La circolazione ferroviaria frae Latina, linea(via Formia), e sullaè sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare l’efficienza della linea e riattivare la circolazione. Al momento, la riattivazione è prevista per venerdì 8. Seguiranno aggiornamenti. Di conseguenza non è prevista la circolazione deiregionali frae Latina, linea-Formia-, e frae ...

