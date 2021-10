Il medico di Pippo Franco indagato per green pass falsi, le prime indiscrezioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Pippo Franco indagato per essere in possesso del green pass falso? È quanto riportato nelle ultime ore in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Il comico, cantante e attore romano, è finito in un’inchiesta condotta dai carabinieri nei confronti del suo dentista nonché medico della ASL 2, che secondo i sospetti avrebbe rilasciato certificazioni vaccinali false. Tra questi green pass falsi, dunque, ci sarebbe anche quello di Pippo Franco. Il suo nome potrebbe essere aggiunto al registro degli indagati e nelle prossime ore, secondo Corriere della Sera, potrebbe essere ascoltato dai magistrati. Recentemente l’attore aveva deviato l’attenzione mediatica dei giornalisti che gli chiedevano se fosse ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)per essere in possesso delfalso? È quanto riportato nelle ultime ore in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Il comico, cantante e attore romano, è finito in un’inchiesta condotta dai carabinieri nei confronti del suo dentista nonchédella ASL 2, che secondo i sospetti avrebbe rilasciato certificazioni vaccinali false. Tra questi, dunque, ci sarebbe anche quello di. Il suo nome potrebbe essere aggiunto al registro degli indagati e nelle prossime ore, secondo Corriere della Sera, potrebbe essere ascoltato dai magistrati. Recentemente l’attore aveva deviato l’attenzione mediatica dei giornalisti che gli chiedevano se fosse ...

