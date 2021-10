Facebook, Instagram, e WhatsApp down: il post di Zuckerberg sull'accaduto (Di martedì 5 ottobre 2021) Facebook, Instagram e WhatsApp down per sette lunghe ore. È il riassunto di un lunedì 4 ottobre che, a suo modo, resterà storico da quando il mondo è cambiato. La galassia di social e sistemi di messaggistica che fa capo a Mark Zuckerberg è una colonna portante della quotidianità mondiale e, di colpo, tornar ad utilizzare tecnologie quasi anacronistiche come mail e sms (al netto, ovviamente, di chi usa Telegram) ha regalato un tuffo nel passato che, a qualcuno, non è neanche dispiaciuto. Facebook, Instagram, WhatsApp down: quasi un esperimento sociale C'è chi, con una buona dose di ironia, non ha mancato di sottolineare come dopo quasi un decennio finalmente si sia vista la gente alla fermata degli autobus o nelle attese in genere ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021)per sette lunghe ore. È il riassunto di un lunedì 4 ottobre che, a suo modo, resterà storico da quando il mondo è cambiato. La galassia di social e sistemi di messaggistica che fa capo a Markè una colonna portante della quotidianità mondiale e, di colpo, tornar ad utilizzare tecnologie quasi anacronistiche come mail e sms (al netto, ovviamente, di chi usa Telegram) ha regalato un tuffo nel passato che, a qualcuno, non è neanche dispiaciuto.: quasi un esperimento sociale C'è chi, con una buona dose di ironia, non ha mancato di sottolineare come dopo quasi un decennio finalmente si sia vista la gente alla fermata degli autobus o nelle attese in genere ...

