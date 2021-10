Cornalba | Luca Vistalli commosso per l’elezione a sindaco | “Adesso testa bassa e lavorare”

Ultime Notizie dalla rete : Cornalba Luca

La Voce delle Valli

tornaVistalli (ex sindaco del paese, sconfitto alle elezioni di cinque anni fa) con la lista 'Sulla buona strada' che ha ricevuto 110 voti (il 52,29% delle preferenze), Il neo primo ...: lo storico sindaco Alessandro Vistalli, per tutti Franco, si ferma a 82 voti. Vince, con 110 voti (pari al 57%),Vistalli , 44 anni, sostenuto dalla lista "Sulla buona strada". Costa ...Sono infatti 23 i sindaci confermati, con l’apoteosi a Torre Pallavicina e a Predore, dove Antonio Marchetti e Paolo Bertazzoli hanno conquistato il loro terzo mandato. Altri dieci vincitori sono stat ...Stesso confronto tra due Vistalli: Alessandro, primo cittadino in carica e già alla guida del paese per 25 anni, e Luca, che vuole una nuova amministrazione con uno sguardo su giovani e famiglie.