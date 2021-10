Comunali | Gualtieri | «Mi aspetto che Calenda mi sostenga» Michetti | «Siamo in testa» E Raggi chiama il candidato Pd

(Di martedì 5 ottobre 2021) Elezioni2021,non ha dubbi. «Noi non faremo apparentamenti ma ci rivolgeremo alle romane e ai romani, partendo dalle elettrici e dagli elettori di»,...

Le elezionidell'era Covid danno nelle grandi città un vincitore certo: a Milano incassa ...a testa tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e l'ex ministro dem Roberto. Un ...Il Partito democratico di Enrico Letta appoggia dunque Robertoin queste elezioniRoma 2021 . Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del Pd a Roma alle elezioni ...Elezioni comunali 2021, Gualtieri non ha dubbi. «Noi non faremo apparentamenti ma ci rivolgeremo alle romane e ai romani, partendo dalle elettrici e dagli elettori di Raggi e Calenda», con l'obiettivo ...Per il giornale americano Raggi «è stata associata al declino della città, guadagnandosi, con il suo partito, una reputazione di incompetenza a livello nazionale» ...