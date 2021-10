Ciampi ringrazia i sangiorgesi | “Ha prevalso la voglia di cambiare | siamo pronti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ raggiante, e non potrebbe essere diversamente, il nuovo sindaco di San Giorgio del Sannio, Angelo. Avrà dormito poco stanotte ma l’adrenalina è ancora a mille. Scortato dai suoi futuri consiglieri, il nuovo primo cittadino ha tenuto una conferenza stampa presso la scuola capoluogo di via Bocchini: “E’ una vittoria di una comunità – ha dichiarato– che ha voluto tagliare i ponti col passato, dopo 50 anni ininterrotti. A noi ora la responsabilità di dare risposte ai cittadini. Il programma c’è, lo abbiamo presentato agli elettori ed è stato apprezzato, adesso ognuno di noi deve lavorare su un tema, non esistono priorità ma solo linee guida da rispettare”. “Al comune di San Giorgio del Sannio – ha concluso– troveremo una situazione difficile ma con ladi ...