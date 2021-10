Ascolti tv 4 ottobre 2021: astensionismo anche in tv, il Grande Fratello Vip doppia Vespa (Di martedì 5 ottobre 2021) Ascolti tv: il reality show di Canale5 batte lo speciale elezioni di Rai1 astensionismo al voto con un italiano su due che ha disertato le urne e astensionismo degli spettatori dai programmi tv dedicati alle elezioni. Così ieri sera il Grande Fratello Vip ha registrato il 21,60% di share media con 3,131 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste. Settimana scorsa il reality show di Canale5 aveva raccolto il 19,15% e 2,8 milioni. Seconda posizione per lo speciale elezioni Porta a porta su Rai1 con l’8,49% e 1,431 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 21,46% e 4,4 milioni con la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Terza piazza per il film Maschi contro femmine su Rai3 con il 6,16% e ... Leggi su tvzoom (Di martedì 5 ottobre 2021)tv: il reality show di Canale5 batte lo speciale elezioni di Rai1al voto con un italiano su due che ha disertato le urne edegli spettatori dai programmi tv dedicati alle elezioni. Così ieri sera ilVip ha registrato il 21,60% di share media con 3,131 milioni di telespettatori, vincendo la gara deglitv delle reti generaliste. Settimana scorsa il reality show di Canale5 aveva raccolto il 19,15% e 2,8 milioni. Seconda posizione per lo speciale elezioni Porta a porta su Rai1 con l’8,49% e 1,431 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 21,46% e 4,4 milioni con la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Terza piazza per il film Maschi contro femmine su Rai3 con il 6,16% e ...

