5 ottobre, Fiumicino festeggia il suo patrono. Ma chi era Sant'Ippolito? La storia

Fiumicino – L'inizio di ottobre regala a tutti i cittadini di Fiumicino un giorno di festa in più. Il 5 del mese infatti cade la festa del santo patrono, Sant'Ippolito, che viene celebrata generalmente con una solenne messa sul piazzale dell'Episcopio di Porto sulla via Portuense. Ma chi era Sant'Ippolito? Cosa sappiamo di lui? Qualche preziosa notizia sul santo ci viene fornita dalla Pro Loco di Fiumicino che negli ultimi anni ha ereditato le funzioni del disciolto comitato per l'organizzazione dei festeggiamenti e annualmente si occupa dell'organizzazione della suggestiva sacra cerimonia. Di Hypolitus si sa che fu ordinato vescovo da Papa Callisto I nel 221 d.C. e fu probabilmente il primo vescovo, in assoluto, della città di Porto. Fu una delle ...

