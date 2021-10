WhatsApp, Instagram e Facebook ko in tutta Europa. Problemi di connessione e disservizi segnalati in diversi paesi dalle 17.30 (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp, Instagram e Facebook ko in tutta Europa dalle 17.30 circa. A segnalare i Problemi di connessione, su tutte e tre le piattaforme social e di messaggistica gestite da Facebook, sono gli utenti di Twitter, ma anche il sito downdetector.com che sorveglia sui disservizi dei diversi canali social e chat. Secondo il sito, WhatsApp avrebbe Problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook. Non sono ancora chiare le motivazioni, né l’estensione del disservizio. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 ottobre 2021)ko in17.30 circa. A segnalare idi, su tutte e tre le piattaforme social e di messaggistica gestite da, sono gli utenti di Twitter, ma anche il sito downdetector.com che sorveglia suideicanali social e chat. Secondo il sito,avrebbea partire17:30 circa ora italiana, così come. Non sono ancora chiare le motivazioni, né l’estensione delo. L'articolo LA NOTIZIA.

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - peppesava : RT @Ragusanews: Facebook, Instagram e WhatsApp fuori uso - Stefano_Caldari : Il miglior utilizzo che faccio di Twitter è entrarci per sincerarmi che Facebook, Instagram e Whatsapp siano in down. -