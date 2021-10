Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 18:15 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Viabilità DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA PER FIANO RomaNO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA. SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE PER LAVORI IN CORSO, TRA L’ALLACCIO CON LA COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; CODE A TRATTI INOLTRE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 ottobre 2021)DEL 4 OTTOBREORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA DIRAMAZIONE-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA PER FIANONO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E PRENESTINA. SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO PERMANGONO CODE PER LAVORI IN CORSO, TRA L’ALLACCIO CON LA COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; CODE A TRATTI INOLTRE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI ...

Advertising

ilfoglio_it : Incendio al Ponte di Ferro, a Roma. Il M5s avvia subito la macchina del complottismo: sindaca e vicesindaco violano… - quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, rallentamenti in Via dell'Arco di Travertino tra Via Appia Nuova e Via Tuscolana - Vsoldani : RT @you_trend: ??? Una carrellata con le priorità degli elettori delle 5 città principali dal nostro Instant Poll per @SkyTG24. Iniziamo da… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Trionfale tra Piazzale delle Medaglie d'Oro e Piazza di Monte Gaudio -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incendio ponte di ferro, da un fornelletto a gas il probabile innesco. La procura di Roma indaga per rogo colposo ...della polizia ha previsto un rafforzamento dei servizi di viabilità nella zona con diverse pattuglie nelle aree limitrofe e nei principali snodi di viabilità che incidono sull'area. Vedi Anche Roma, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 10 - 2021 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA ...GROTTA PERFETTA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SU VIA CASILINA ALL'ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...della polizia ha previsto un rafforzamento dei servizi dinella zona con diverse pattuglie nelle aree limitrofe e nei principali snodi diche incidono sull'area. Vedi Anche, ...DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA ...GROTTA PERFETTA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SU VIA CASILINA ALL'ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONE...