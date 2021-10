Under 21, Nicolato: “Tonali? Nessun dubbio su di lui. Ha personalità” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Paolo Nicolato, CT dell'Italia Under 21, si è soffermato sulle qualità del suo capitano Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 ottobre 2021) Paolo, CT dell'Italia21, si è soffermato sulle qualità del suo capitano Sandro. Queste le dichiarazioni

Advertising

Gazzetta_it : Mancini ha deciso: sarà Federico Dimarco a sostituire l'infortunato Matteo Pessina in nazionale ?????? Tonali, per i… - Azzurri : #Under21 ???? ?? Qualificazioni europee: sono 2??7?? gli #Azzurrini convocati da Paolo #Nicolato per le due gare con… - SanOsmarK : RT @86_longo: Sandro era già stato avvertito ieri della chiamata di Mancini per la sfida con la Spagna e oggi era pronto per partire intorn… - giangiuffre : Under 21, Nicolato felice di avere Tonali: “È proprio bravo” #acmilan @acmilan @86_longo @Azzurri - PianetaMilan : Under 21, #Nicolato: “#Tonali? Nessun dubbio su di lui. Ha personalità” -