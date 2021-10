San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio si conferma primo cittadino (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio la Molara (Bn)- Sarà ancora Nicola De Vizio a guidare il comune di San Giorgio la Molara. Il candidato di ‘Impegno Comune’, rappresentate provinciale di ‘Progetto Sannio’ ha ottenuto 1131 voti, superando Nicola De Leonardis, fermo a 888 preferenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanla(Bn)- Sarà ancoraDea guidare il comune di Sanla. Il candidato di ‘Impegno Comune’, rappresentate provinciale di ‘Progetto Sannio’ ha ottenuto 1131 voti, superandoDe Leonardis, fermo a 888 preferenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

