Salvini voleva rimandarlo a casa ma Letta stravince a Siena (Di lunedì 4 ottobre 2021) Salvini e la destra hanno provato in tutti i modi (i peggiori possibili) a strappare il collegio di Siena per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati. Dapprima il leader della Lega e poi ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 ottobre 2021)e la destra hanno provato in tutti i modi (i peggiori possibili) a strappare il collegio diper le elezioni suppletive della Camera dei Deputati. Dapprima il leader della Lega e poi ...

Castelli e l'anima del nord: 'Nella Lega la questione settentrionale verrà fuori' Alla fine fine l'anima leghista della prima ora, quella che voleva la secessione e vedeva di cattivo occhio i meridoinali è rimasta. 'L'anima del Nord c'è e ...Nord che quella del partito per Salvini ...

Salvini voleva rimandarlo a casa ma Letta stravince a Siena

Il segretario del Pd ha ottenuto il 49,24% delle preferenze (20.430 voti), superando Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra, che si è fermato al 39,52% (16.397 preferenze).

Regione, chiarimento tra Minardo (Lega) e il presidente Musumeci La Lega resta con Musumeci. E’ questo quanto emerso nel corso di un incontro tra il presidente della Regione Siciliana e il il segretario regionale della Lega, Nino Minardo. Lo conferma una nota emess ...

