Marsilio (Fdi): «I nostalgici del fascismo? Mitomani e relitti paranoici, un fenomeno da psichiatria» (Di lunedì 4 ottobre 2021) «I nostalgici del fascismo in Fratelli d'Italia? Un fenomeno marginale e francamente grottesco. Si sbaglia a dargli tanto peso per la costruzione di fantasiosi teoremi». Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, in un'intervista a La Stampa oggi va all'attacco dopo l'inchiesta di Fanpage su Fdi e i casi Fidanza e Jonghi Lavarini: «nostalgici del regime? Solo qualche mitomane. Qualche relitto paranoico. Il nostalgismo era una cosa che aveva al limite una sua dignità umana. Si poteva capire il nostalgismo di chi, a vent'anni, si era trovato a combattere. Furono anni difficili, dolorosi. Quel nostalgismo aveva un suo perché quando ancora c'erano i reduci: gente che a 15 o 20 anni aveva vissuto un'epopea. Questi che scimmiottano il passato, sono un fenomeno che andrebbe indagato ...

