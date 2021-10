Koulibaly: 'Al Franchi mi hanno chiamato scimmia di m...'. E arrivano le scuse del sindaco di Firenze (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il difensorone del Napoli non è rimasto ad ascoltare come se nulla fosse gli insulti di alcuni tifosi viola, daltronde come è abituato a fare dentro al campo. A fine partita Kalidou Koulibaly si è ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il difensorone del Napoli non è rimasto ad ascoltare come se nulla fosse gli insulti di alcuni tifosi viola, daltronde come è abituato a fare dentro al campo. A fine partita Kalidousi è ...

